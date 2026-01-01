«Никогда не сможет»: в Европе признали незавидное положение Украины Евродепутат Кеннес: Украина никогда не сможет одержать победу над Россией

Украине не по силам одержать военную победу над Россией, такое мнение высказал евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. По его словам, которые приводит РИА Новости, несмотря на это, европейские лидеры продолжают препятствовать поиску решений по урегулированию конфликта.

Я просто считаю, что Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, и поэтому следует искать другие решения. Но нынешние европейские лидеры и НАТО этого не допускают, — констатировал Кеннес.

Как считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, европейские лидеры сделают все, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта. Таким образом он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на саммите 6 января будут приняты решения по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал, чтобы в 2026 году воцарился мир. Он также дал наставление Европе. Орбан выразил надежду, что регион вернется к здравому смыслу. Политик добавил, что 2026 год станет решающим для Европы в вопросе войны и мира.