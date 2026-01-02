В США раскрыли, что грозит Украине зимой Politico: Украина рискует оказаться в затруднительном положении этой зимой

Для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний, написал американский журналист Джейми Деттмер в своей статье для Politico. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

Учитывая острую нехватку людских ресурсов в Украине — украинские подразделения могут разместить всего около 10 военнослужащих на километр — всегда существует вероятность прорыва линии фронта, — отметил автор материала.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении к народу заявил, что условия потенциального мирного соглашения по Украине, которое может быть заключено с Россией, не получат одобрения со стороны всех западных государств. Глава государства пояснил, что достижение мира всегда требует готовности к компромиссам. Некоторые пункты подобного договора, как он считает, могут вступить в противоречие с общеевропейским «чувством справедливости».

До этого сенатор Алексей Пушков говорил, что западные страны вложили значительные ресурсы в проект по отрыву Украины от России. По мнению политика, Запад начал воспринимать Киев в качестве эффективного инструмента для сдерживания и ослабления возрождающейся РФ.