Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:54

«Против возрождения России»: Пушков рассказал, что Запад увидел в Киеве

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Запад вложил большие средства в то, чтобы оторвать Украину от РФ, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, которые передало ТАСС, Запад увидел в Киеве инструмент против возрождения России.

Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. Ведь, с их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции, — сказал парламентарий.

Пушков заявил, что стремление ликвидировать или хотя бы полностью подчинить Россию всегда существовало на Западе. Он отметил, что сегодня это стремление в очередной раз вышло на поверхность. По его словам, это произошло по той простой причине, что Россия перестала быть слабой и зависимой, какой она была всего три десятка лет назад.

Ранее Пушков заявил, что европейский ВПК заинтересован в затягивании украинского конфликта. Он отметил, что такие компании, как Thales, Dassault, Rheinmetall, выплатили своим акционерам в 2025 году рекордные дивиденды — $5 млрд (387 млрд рублей). Сенатор добавил, что все это указывает на большую прибыль организаций.

Россия
Украина
Алексей Пушков
Запад
