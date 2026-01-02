Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 13:09

Финский президент раскрыл, кто не будет рад миру на Украине

Стубб: не всех на Западе устроит мирное соглашение между Россией и Украиной

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Не все западные страны будут приветствовать условия мирного соглашения по Украине, заключенного с Россией, заявил в своем новогоднем обращении президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что мир требует компромиссов, и не все пункты будущего договора смогут удовлетворить европейское «чувство справедливости», передает портал Yle.

Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости, — говорится в сообщении.

Ранее финские журналисты обратили внимание на внешний вид Стубба во время его новогоднего обращения, посвященного отношениям с Россией. Они заявили, что глава государства был в мятом и неровно повязанном галстуке, что вызвало бурную реакцию зрителей. Также в материале напомнили о схожем инциденте, случившемся во время его визита в Эстонию в 2024 году.

Финляндия
Александр Стубб
Запад
Россия
Украина
мир
