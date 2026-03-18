18 марта 2026 в 10:12

Возле Ормузского пролива уничтожили секретный ракетный склад Ирана

Склад Ирана на более 200 ракет был уничтожен рядом с Ормузским проливом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подземный ракетный склад Ирана был ликвидирован рядом с Ормузским проливом, сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X. Известно, что в нем находилось более 200 баллистических ракет.

Несколько часов назад ВС США успешно применили несколько 5 000-фунтовых (2,2 тонны — NEWS.ru) снарядов с большой пробиваемостью по укрепленным местам расположения иранских ракет на побережье Ирана близ Ормузского пролива, — уточнили военные.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства только после полного прекращения боевых действий на территории Ближнего Востока и выполнения требований Тегерана. Среди условий — компенсация Ирану за причиненный ущерб, прекращение атак на союзные группировки и вывод израильских войск из Ливана.

До этого американский лидер Дональд Трамп призвал союзников по Европейскому союзу и НАТО прислать корабли в Ормузский пролив, чтобы помочь в его разблокировке. Однако почти все члены объединения отказались от участия в операции. В ответ президент США обвинил их в неготовности помочь и сравнил Североатлантический альянс с «улицей с односторонним движением».

Иран
США
Ормузский пролив
склады
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

