Дмитриев с иронией оценил отказ Зеленского от США Дмитриев с иронией отметил, что США могут не выдержать разочарование Зеленского

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев своем Х с иронией прокомментировал «разочарование» президента Украины Владимира Зеленского в действиях Соединенных Штатов. По словам Дмитриева, он сомневается, сможет ли Вашингтон пережить такой удар.

Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского, — задался вопросом Дмитриев.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес Вашингтона из-за ослабления санкционного давления на российский нефтяной сектор. Кроме того, украинский президент косвенно обратился к западным партнерам, продолжающим политику давления на Москву, и выразил им признательность за оказываемую поддержку.

Кроме того, американский историк Филлипс О'Брайен написал, что президент Украины окончательно списал Соединенные Штаты со счетов. По мнению эксперта, Киев больше не считает Вашингтон надежным партнером и не стремится к возврату прежнего уровня двусторонних отношений.

Также американские журналисты заявили, что груз давления на Зеленского может стать невыносимым. В публикации отмечается, что глава государства окружен множеством проблем с самого начала своего правления, но сейчас ситуация значительно усугубилась.