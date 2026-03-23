Давление, оказываемое на президента Украины Владимира Зеленского, может стать невыносимым, пишет американский журнал The American Conservative. В материале указано, что политика окружает много проблем с самого начала работы на посту главы государства и он не знал ничего другого, однако сейчас все сильно усугубилось.

Журналисты отметили, что среди неурядиц Зеленского есть особенно серьезные — утрата позиций внутри страны, нарастающее давление со стороны президента США Дональда Трампа и утрата интереса к Украине из-за нападения Вашингтона и Тель-Авива на Иран.

До этого военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что Киев, помогая Вашингтону и Тель-Авиву в противостоянии с Тегераном, стремится продемонстрировать лояльность Белому дому в расчете на его похвалу. Он отметил, что в то же время традиционные союзники США по блоку НАТО не просто не поддерживают ближневосточный конфликт, а категорически выступают против него.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна сожалеет в связи с тем, что Украиной руководит Зеленский. По его словам, Тегеран не имеет претензий к украинскому народу.