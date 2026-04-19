Зеленский психанул из-за решения США в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Соединенных Штатов о смягчении санкционных ограничений против российской нефти. В своем Telegram-канале он также косвенно обратился к союзникам, которые продолжают оказывать давление на Москву. Зеленский выразил им благодарность за поддержку.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что США продлили разрешение на проведение операций с российской нефтью, несмотря на активное сопротивление со стороны отдельных политических групп.

По мнению главы РФПИ, американские власти фактически признают, что без российских энергоносителей невозможно сохранить стабильность на мировом рынке. Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие в сфере экономики, добавил он.