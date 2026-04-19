Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 13:47

Историк рассказал, почему Зеленский разочаровался в Трампе

Историк Пейсон О'Брайен заявил, что Зеленский списал США со счетов

Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский списал Соединенные Штаты со счетов, написал американский историк Филлипс О'Брайен в статье для The Atlantic. По его словам, Киев перестал рассматривать США как надежного союзника и больше не стремится к восстановлению прежнего уровня отношений с Вашингтоном.

Украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению. Они видят, как поддерживали свои военные усилия с помощью собственных ресурсов и европейских партнеров, даже когда США отдалились. Списать США со счетов как друга когда-то могло быть губительно для Украины. Сейчас это уже не так, — заявил историк.

По словам эксперта, украинские власти на протяжении длительного времени пытались добиться расположения лидера США Дональда Трампа. Однако сейчас страна стала искать «новых дипломатических и военных партнеров» и развивает контакты с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и рядом других государств. О'Брайен подчеркнул, что особенно разочаровывающим для Украины стало требование США о выводе Вооруженных сил Украины с части территории Донбасса, находящейся под контролем Киева.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес решения Соединенных Штатов ослабить санкционные меры в отношении российской нефти. Кроме того, он в косвенной форме обратился к партнерам, продолжающим политику давления на Москву, и выразил им признательность за оказываемую поддержку.

Украина
США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.