Президент Украины Владимир Зеленский списал Соединенные Штаты со счетов, написал американский историк Филлипс О'Брайен в статье для The Atlantic. По его словам, Киев перестал рассматривать США как надежного союзника и больше не стремится к восстановлению прежнего уровня отношений с Вашингтоном.

Украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению. Они видят, как поддерживали свои военные усилия с помощью собственных ресурсов и европейских партнеров, даже когда США отдалились. Списать США со счетов как друга когда-то могло быть губительно для Украины. Сейчас это уже не так, — заявил историк.

По словам эксперта, украинские власти на протяжении длительного времени пытались добиться расположения лидера США Дональда Трампа. Однако сейчас страна стала искать «новых дипломатических и военных партнеров» и развивает контакты с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и рядом других государств. О'Брайен подчеркнул, что особенно разочаровывающим для Украины стало требование США о выводе Вооруженных сил Украины с части территории Донбасса, находящейся под контролем Киева.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес решения Соединенных Штатов ослабить санкционные меры в отношении российской нефти. Кроме того, он в косвенной форме обратился к партнерам, продолжающим политику давления на Москву, и выразил им признательность за оказываемую поддержку.