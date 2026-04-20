Милонов объяснил, как сократить число разводов в России

Высокая государственная пошлина способна помочь сократить количество разводов в России, такое мнение в разговоре с ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так он отреагировал на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети.

Я сам выступал ранее с подобной идеей: развестись должно быть значительно сложнее, чем вступить в брак. Как минимум государственная пошлина за развод должна сама по себе тормозить супругов от скоропалительных шагов, — сказал Милонов.

Парламентарий также поддержал идею введения обязательной медиации между супругами, решившими развестись. По его мнению, нужно дать паре время на общение с психологом и друг с другом, чтобы они могли найти общий язык. Депутат добавил, что нельзя ссориться и сгоряча рвать отношения, потому что сегодня хочется разойтись, а завтра супруги уже вместе смеются над своей глупой ссорой.

Ранее актер Денис Матросов заявил о необходимости обязать женщин отчитываться о расходовании алиментов, которые они получают от отцов своих детей. По словам артиста, отцы жалуются, что алименты не всегда доходят до детей.