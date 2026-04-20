Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 18:33

Германия захотела обзавестись собственным термоядерным реактором

Мерц заявил о планах ФРГ запустить собственный термоядерный реактор

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Markus Lenhardt/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия намерена запустить собственный термоядерный реактор, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Как передает Tagesschau, во время посещения Ганноверской ярмарки он осмотрел выставочные экспозиции и ознакомился с ключевыми элементами будущей установки, включая технологии, связанные с производством трития.

Мы в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в нашу программу развития высоких технологий как одну из ключевых технологий, но и ставим перед собой амбициозную цель — запустить в Германии первый термоядерный реактор, — заявил канцлер.

Он также подтвердил планы властей в долгосрочной перспективе создавать электростанции, основанные на термоядерном синтезе. По его словам, Германия уже сейчас относится к числу мировых лидеров в этой сфере исследований и входит в «абсолютную мировую элиту».

Ранее Мерц заявил, что на фоне угрозы дефицита топлива Германия может срочно обсудить ситуацию на уровне Национального совета безопасности. Он сообщил, что в ближайшее время планирует созвать этот орган для рассмотрения сложившейся обстановки, включая вопрос поставок авиакеросина.

До этого Мерц также заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, что Венгрии предложат альтернативный маршрут поставок нефти через трубопровод. Он проходит по территории Хорватии, что позволяет не задействовать трубопровод «Дружба».

Европа
Германия
Фридрих Мерц
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.