Германия захотела обзавестись собственным термоядерным реактором

Германия намерена запустить собственный термоядерный реактор, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Как передает Tagesschau, во время посещения Ганноверской ярмарки он осмотрел выставочные экспозиции и ознакомился с ключевыми элементами будущей установки, включая технологии, связанные с производством трития.

Мы в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в нашу программу развития высоких технологий как одну из ключевых технологий, но и ставим перед собой амбициозную цель — запустить в Германии первый термоядерный реактор, — заявил канцлер.

Он также подтвердил планы властей в долгосрочной перспективе создавать электростанции, основанные на термоядерном синтезе. По его словам, Германия уже сейчас относится к числу мировых лидеров в этой сфере исследований и входит в «абсолютную мировую элиту».

Ранее Мерц заявил, что на фоне угрозы дефицита топлива Германия может срочно обсудить ситуацию на уровне Национального совета безопасности. Он сообщил, что в ближайшее время планирует созвать этот орган для рассмотрения сложившейся обстановки, включая вопрос поставок авиакеросина.

До этого Мерц также заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, что Венгрии предложат альтернативный маршрут поставок нефти через трубопровод. Он проходит по территории Хорватии, что позволяет не задействовать трубопровод «Дружба».