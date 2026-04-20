Власти ФРГ соберутся на экстренном совете из-за критической ситуации

Мерц созовет нацсовет безопасности из-за критической ситуации с топливом в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения критической ситуации с топливом, включая авиакеросин. Причиной стали последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на слова политика, высказанные на открытии ярмарки.

По словам канцлера, ситуация со снабжением авиакеросином складывается напряженная, хотя пока поставки еще обеспечены. Немецкое правительство готово оперативно принять меры в случае дальнейшего обострения.

Тревожный фон создает заявление исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. По его словам, у Европы осталось всего около шести недель до исчерпания запасов авиатоплива. Если экспорт нефти через Ормузский пролив не возобновится, авиакомпании вскоре начнут массово отменять рейсы.

Пролив сейчас фактически заблокирован из-за военного противостояния США и Израиля с Ираном, которое началось 28 февраля. Удары по иранским объектам, ответные атаки на Израиль и американские базы привели к остановке судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ. Цены на топливо растут во всем мире.

Ранее глава американского Министерства энергетики Крис Райт заявил, что судоходство в Ормузском проливе удастся наладить в короткие сроки. По его словам, переговоры с иранской стороной продвигаются успешно, несмотря на недавнюю эскалацию, передает телеканал Fox News.