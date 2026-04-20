Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 02:38

Власти ФРГ соберутся на экстренном совете из-за критической ситуации

Мерц созовет нацсовет безопасности из-за критической ситуации с топливом в ФРГ

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения критической ситуации с топливом, включая авиакеросин. Причиной стали последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на слова политика, высказанные на открытии ярмарки.

По словам канцлера, ситуация со снабжением авиакеросином складывается напряженная, хотя пока поставки еще обеспечены. Немецкое правительство готово оперативно принять меры в случае дальнейшего обострения.

Тревожный фон создает заявление исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. По его словам, у Европы осталось всего около шести недель до исчерпания запасов авиатоплива. Если экспорт нефти через Ормузский пролив не возобновится, авиакомпании вскоре начнут массово отменять рейсы.

Пролив сейчас фактически заблокирован из-за военного противостояния США и Израиля с Ираном, которое началось 28 февраля. Удары по иранским объектам, ответные атаки на Израиль и американские базы привели к остановке судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ. Цены на топливо растут во всем мире.

Ранее глава американского Министерства энергетики Крис Райт заявил, что судоходство в Ормузском проливе удастся наладить в короткие сроки. По его словам, переговоры с иранской стороной продвигаются успешно, несмотря на недавнюю эскалацию, передает телеканал Fox News.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.