20 апреля 2026 в 18:21

Трамп назвал возможную дату заключения соглашения между США и Ираном

США и Иран могут заключить соглашение вечером 20 апреля, сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа. Президент также отметил, что готов встретиться с иранским руководством при необходимости.

Сделка будет подписана сегодня вечером, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут переговоры с Ираном. По его словам, они будут там уже вечером 20 апреля. Делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

До этого Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям. Акция стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике. По данным иранской стороны, захваченный американскими военными корабль следовал из КНР в Оманский залив. Пентагон официально не комментировал заявления Тегерана.

19 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют хорошие шансы на заключение мирной сделки в конфликте с Ираном. Глава Белого дома считает, что концепция документа уже готова.

