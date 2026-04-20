Трамп направил делегацию в Исламабад для переговоров с Ираном

Американские представители отправляются в Исламабад, где проведут переговоры с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп газете The New York Post. По его словам, они будут там уже вечером, 20 апреля.

Они уже направляются туда... Они будут там сегодня вечером по времени [Исламабада], — сказал Трамп.

Ранее глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что страна не готова принимать любые условия США на переговорах. По его словам, продолжение диалога не означает, что Тегеран готов идти на уступки ради подписания соглашения.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром отметил, что угрозы США в отношении иранских кораблей и портов показывают, что Вашингтон не настроен серьезно на решение проблем в Персидском заливе. Тегеран видит в этих действиях подтверждение того, что у США есть недобрые намерения.