Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 21:36

«У нас очень хорошие шансы»: Трамп о заключении сделки с Ираном

Трамп заявил, что у США есть хорошие шансы заключить сделку с Ираном

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты имеют хорошие шансы на заключение мирной сделки в конфликте с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Концепция документа уже готова, передал в соцсети Х слова главы Белого дома журналист Барак Равид.

Концепция соглашения готова. Думаю, у нас очень хорошие шансы довести дело до конца, — сказал Трамп.

Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

Между тем в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривает возможность организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что власти США оценивают риски возможных мероприятий.

До этого сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

США
Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.