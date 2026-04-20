Украина будет давить на жалость европейцев, чтобы те предоставили ей доступ к бюджету ЕС и дали право голоса на заседаниях до полноценного вступления в объединение, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. При этом, по его мнению, большинство членов Евросоюза не хотят пускать Киев в организацию без необходимых реформ.

Украина каждый раз разочаровывается, когда вопрос о членстве в ЕС становится конкретнее. Большинство стран ЕС, особенно Германия и Франция, как самые сильные экономики Европы, не хотят пускать Украину в организацию без глубоких и нужных реформ, на которые Киев так и не решается, или не в состояние идти. Но расчет Украины — давить на жалость, повторяя страдальческим тоном, что судьба всей Европы зависит от того, насколько успешно страна сражается с Россией, не убеждает европейцев, — отметил Рар.

За немедленное членство Украины в ЕС ратуют только страны Балтии, добавил политолог. По его словам, они хотят руками украинцев ослабить Россию, чтобы самим не вступать в прямую конфронтацию.

Страны [Балтии] рассчитывают на немецкие деньги, которых сейчас просто нет. Но Украину все равно не бросят, ее будут вооружать дальше, пока на это какие-то средства в Евросоюзе находятся. Ситуация во многом противоречивая. Цель Зеленского ясна: все дальше и дальше втягивать европейцев — уже не НАТО, так как США сказали «нет» — в войну против России: он это делает с таким упорством, давя на моральные принципы европейцев, что исход всего трудно предсказать. В частности, будут ли наделять Украину какими-то полномочиями до полноценного вступления в ЕС, — заключил Рар.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Берлин и Париж не поддержали инициативу о предоставлении Киеву доступа к бюджету Евросоюза и права голоса на совместных заседаниях до его вступления в организацию. По информации издания, вместо этого Берлин предложил дать Киеву статус «ассоциированного члена».