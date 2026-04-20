Германия и Франция выступили против Украины в важном вопросе касательно ЕС FT: Германия и Франция выступили против ускоренного приема Украины в Евросоюз

Германия и Франция не поддержали инициативу о предоставлении Украине доступа к бюджету Евросоюза и права голоса на совместных заседаниях до ее полноценного вступления в ЕС, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, вместо этого Берлин предложил дать Киеву статус «ассоциированного члена».

Статус «ассоциированного члена» позволит Украине присутствовать на встречах профильных министров и саммитах глав государств, но без права голоса, сказано в публикации. Кроме того, Украина не получит автоматического доступа к финансированию из общего бюджета ЕС.

Париж, в свою очередь, называет такой формат «статусом интегрированного государства». Это означает, что до момента полноценного вступления Киев не будет участвовать в программах общей сельскохозяйственной политики и европейского финансирования.

