«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский при жизни назвал точную дату ухода политика Владимира Зеленского. Какие еще пророчества он сделал об Украине и ее руководстве?

«Расходный материал»: пророчество о 2029 годе

Задолго до начала спецоперации на Украине Владимир Жириновский неоднократно заявлял в эфирах федеральных каналов: Зеленский — это временная фигура, которой отмерен четкий срок службы.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — сделал прогноз Жириновский.

По расчетам депутата, «инкубационный период» Зеленского у власти составит около 10 лет. То есть точка невозврата — 2029 год. К этому моменту, предрекал политик, украинская государственность либо прекратит существование, либо будет настолько ослаблена, что о полноценном президенте речи уже не пойдет.

«Зеленский похоронит Украину своими же руками, выполняя чужие геополитические задачи», — резюмировал лидер ЛДПР.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко позже уточнила в интервью: «Отец был убежден, что судьба Украины решается не в Киеве, а в Москве и Вашингтоне. Зеленский — лишь расходный материал, который доигрывает последний акт».

«Пакуйте чемоданы»: предсказание о бегстве

В январе 2022 года в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский обратился к Зеленскому напрямую. Политик предсказал ему бегство из родной страны.

«Вам пора упаковывать чемоданы. Ни на какие уступки мы не должны идти. Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии», — заявил он.

Владимир Зеленский

Предсказание о бегстве Зеленского — одно из немногих, которое пока не сбылось в прямом смысле. Но, по мнению аналитиков, логика Жириновского была иной: бегство может быть не физическим, а политическим — утрата легитимности, отказ от выборов, превращение в «президента без страны».

«Недалекий диктатор»: приговор Жириновского

В эфире телеканала «Россия 1» Жириновский назвал Зеленского «демократическим диктатором». Нехватка ума, по мнению депутата, делает людей особенно жестокими.

«Именно такие им и нужны. Не обязательно Гитлер, Наполеон, Пиночет… Если бы был умный, он был бы слишком гуманным», — пояснил политик.

Жириновский считал, что за спиной киевской власти стоят олигархические кланы. Сам Зеленский — лишь «актер в главной роли трагифарса».

Депутат не сомневался: если Европа продолжит защищать Украину, Зеленский «станет гробовщиком ЕС». В 2017 году Жириновский оставил рукописную записку с предупреждением: «Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу».

Другие пророчества об Украине

В 2019 году в эфире ток-шоу «60 минут» Жириновский предрек неминуемую распродажу украинских земель. Он предрек, что за это проголосует большинство депутатов. В 2021 году на Украине действительно открыли рынок сельхозземель — именно так, как он и говорил.

«Если снять неприкосновенность с депутатов, они замолчат и проголосуют за продажу земли. Продадите всю землю — потом за голову схватитесь».

Также в рассекреченных записках политика утверждалось, что НАТО начнет разваливаться к 2026 году из-за внутренних противоречий. Как следствие — Украина будет лишена полноценной поддержки.

