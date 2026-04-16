16 апреля 2026 в 20:10

Переводчик с украинского выругался матом после пресс-конференции Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Переводчик с украинского выругался матом после пресс конференции президента Украины Владимира Зеленского в Нидерландах, передает РИА Новости. В материале указано, что представитель украинской стороны не сдержал эмоций сразу после прощальных фраз политиков, в числе которых был премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

В частности, он сказал на украинском языке «у меня такой пресс-конференции еще никогда не было». Его коллега сразу выразила солидарность фразой «Господи Иисусе» на английском языке.

Ранее Зеленский случайно перешел на русский язык, выступая перед журналистами по теме Ближнего Востока. В речи он использовал русское слово «быстро», а потом его украинский аналог — «швыдко». Это произошло, когда политик уверял, что Киев якобы быстро отреагировал на войну США и Израиля против Ирана. При этом политика страны при нынешнем президенте усиливает притеснение русского языка.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио проинформировал, что в настоящий момент график переговоров по урегулированию ситуации на Украине не сформирован. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настроен на скорейшее заключение мирного соглашения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
