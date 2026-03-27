Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 20:59

Рубио ответил на вопрос о новых переговорах по Украине

Рубио: на данный момент новых встреч по Украине не планируется

Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На данный момент встреч по урегулированию украинского конфликта не запланировано, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи глав МИД G7. Он также подчеркивал, что американский лидер Дональд Трамп стремится как можно скорее заключить мирную сделку по этому вопросу.

На данный момент никаких встреч не запланировано, — сказал Рубио.

Ранее издание Newsweek сообщило, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу оказались ложью. Представитель американской администрации опроверг утверждение о том, что гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта якобы зависят от полного выхода ВСУ из региона.

До этого американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что Зеленский должен прекратить затягивание конфликта и пойти на мирное соглашение с Россией. Ее заявление прозвучало после интервью украинского лидера, в котором он обвинил США в давлении на Киев.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что в трехсторонних переговорах по Украине с участием американской стороны сейчас имеет место перерыв «по понятным причинам». По его словам, Белый дом все же проинформировал Кремль об итогах встречи Киева и Вашингтона во Флориде.

СВО
Украина
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Рубио ответил на вопрос о новых переговорах по Украине
Стало известно, что Трамп думает об Иране
ВСУ переквалифицировали бойцов ПВО в пехоту с плачевным результатом
КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы
«Без понятия, откуда деньги»: где Лерчек взяла миллионы на новый бизнес
Родственники мобилизованных ВСУ идут на связь со спецслужбами
В Росавиации приняли решение о полетах над Израилем и Ираном
Военкомы ТЦК похитили женщину с ребенком
ВСУ признали начало боев за Славянск и Краматорск
Гутерриш принял важное решение по Ормузу на фоне угроз Трампа
Новак обратился к Минэнерго с одним поручением по экспорту бензина
Какие бренды могут уйти с рынка РФ и вернуться в 2026-м: составили список
В Москве наметился «театральный бум»
Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки
«Ого!»: помощника Трампа рассмешили планы Киева финансировать Байдена
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.