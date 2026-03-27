Рубио: на данный момент новых встреч по Украине не планируется

На данный момент встреч по урегулированию украинского конфликта не запланировано, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи глав МИД G7. Он также подчеркивал, что американский лидер Дональд Трамп стремится как можно скорее заключить мирную сделку по этому вопросу.

На данный момент никаких встреч не запланировано, — сказал Рубио.

Ранее издание Newsweek сообщило, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу оказались ложью. Представитель американской администрации опроверг утверждение о том, что гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта якобы зависят от полного выхода ВСУ из региона.

До этого американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что Зеленский должен прекратить затягивание конфликта и пойти на мирное соглашение с Россией. Ее заявление прозвучало после интервью украинского лидера, в котором он обвинил США в давлении на Киев.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что в трехсторонних переговорах по Украине с участием американской стороны сейчас имеет место перерыв «по понятным причинам». По его словам, Белый дом все же проинформировал Кремль об итогах встречи Киева и Вашингтона во Флориде.