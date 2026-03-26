«Пора, Зеленский»: в США призвали Украину к миру с Россией Конгрессвумен Луна: Зеленскому пора заключить мирную сделку с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить затягивание конфликта и пойти на мирное соглашение с Россией, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X. Ее заявление прозвучало после интервью украинского лидера, в котором он обвинил США в давлении на Киев.

Конгрессвумен-республиканка разместила лаконичный, но жесткий пост, адресованный украинскому президенту. Ее призыв стал реакцией на недавнее интервью Зеленского агентству Reuters, где он сообщил, что США якобы предложили Киеву зафиксировать гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки и передачу России всего Донбасса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в трехсторонних переговорах по Украине с участием американской стороны сейчас имеет место перерыв «по понятным причинам». По его словам, Белый дом все же проинформировал Кремль об итогах встречи Киева и Вашингтона во Флориде.

До этого секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это отвечало бы интересам двух стран. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону восстановить связи.