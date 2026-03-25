25 марта 2026 в 13:03

Песков раскрыл отношение России к реанимации диалога с США

Песков: Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США

Дмитрий Песков
Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это отвечало бы интересам двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону восстановить связи.

Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам, — сказал Песков.

До этого в Кремле констатировали, что трехсторонние переговоры Москвы с Украиной и США на данный момент находятся на паузе. Песков подчеркнул, что несмотря на это, Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших.

До этого представитель Кремля указал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Он напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

