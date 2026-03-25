В Кремле раскрыли статус переговоров США, Украины и России Ушаков: переговоры по Украине с участием США остановили по понятным причинам

В трехсторонних переговорах по Украине с участием американской стороны сейчас имеет место перерыв «по понятным причинам», сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Белый дом все же проинформировал Кремль об итогах встречи Киева и Вашингтона во Флориде.

Сейчас перерыв в трехсторонних переговорах по понятным причинам. Американские коллеги весьма обстоятельно проинформировали нас о ходе двусторонних переговоров, которые состоялись у них во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией, — рассказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование кризиса на Украине должно учитывать интересы России. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, каждый раунд переговоров — это шаг в сторону урегулирования.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.