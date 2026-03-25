Песков назвал главное условие урегулирования на Украине

Урегулирование кризиса на Украине должно учитывать интересы России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, каждый раунд переговоров — это шаг в сторону урегулирования.

Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас, прежде всего, формулы учета наших интересов, — отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США необходимо учитывать интересы России. По словам главы дипломатического ведомства, если в Вашингтоне хотят развивать взаимовыгодные проекты, они должны уважать Москву и за «пределами российских богатств».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником. Глава Белого дома считает, что стороны находятся в шаге от урегулирования многолетнего конфликта.