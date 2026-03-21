«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США

Соединенным Штатам необходимо учитывать интересы России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Вспомнить все». По словам главы дипломатического ведомства, если в Вашингтоне хотят развивать взаимовыгодные проекты, они должны уважать Москву в том числе и за пределами ее богатств.

Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать, — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что США активно пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Он признал, что в Москве пока не видят стремления Вашингтона уважать ее интересы.

Лавров добавил, что ради нефти и других ресурсов США готовы прибегать к госпереворотам, похищениям и ликвидации лидеров суверенных государств. В качестве примера министр привел Венесуэлу и Иран.