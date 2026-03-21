Лавров обвинил США в попытке вытеснить Россию с энергорынков

Соединенные Штаты активно пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Вспомнить все». Глава дипломатического ведомства признал, что в Москве пока не видят стремления Вашингтона уважать ее интересы.

Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами, — сказал Лавров.

Дипломат обратил внимание, что в последнее время Россию «маргинализируют» на европейских энергетических рынках. Однако американские власти это лишь приветствуют, констатировал Лавров.

Это необычная ситуация — возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо — интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями, — заключил он.

Лавров также отметил, что ради нефти и других ресурсов США готовы прибегать к госпереворотам, похищениям и ликвидации лидеров суверенных государств. В качестве примера глава МИД РФ привел Венесуэлу и Иран.