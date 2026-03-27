27 марта 2026 в 13:46

Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу оказались ложью, пишет Newsweek. Представитель американской администрации опроверг утверждение о том, что гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта якобы зависят от полного выхода ВСУ из региона.

В публикации отмечается, что вопрос территорий остается главным препятствием на переговорах. Все дело в том, что ни Россия, ни Украина не готовы идти на уступки, считают авторы материала.

Также сообщается, что украинские представители и европейские союзники выражают обеспокоенность из-за непредсказуемой позиции президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу и его предполагаемой симпатии к России. Они рассчитывают не допустить соглашения, которое может навредить интересам Киева и оказаться выгодным для Москвы.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что переброска американских систем ПВО на Ближний Восток создала серьезные трудности для Зеленского. Он подчеркнул, что без современных средств противовоздушной обороны вести полноценные боевые действия практически невозможно. Он также отметил, что в ходе конфликта с Ираном была задействована примерно четвертая часть новейших систем ПВО из арсенала США.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о готовности Зеленского к мирному соглашению с Россией. По его мнению, таким образом Рютте пытается сблизиться с США.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
