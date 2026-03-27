«Кошмар для Зеленского»: назван шаг США, который навредил Украине

Переброска американских систем ПВО на Ближний Восток стала серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, без современных систем противовоздушной обороны вести эффективные боевые действия практически невозможно.
Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия, — заявил политик.
Мема отметил, что в ходе конфликта в Иране использовалась примерно четверть самых новых систем ПВО из американских запасов. Кроме того, политик подчеркнул, что производство этих систем в США идет слишком медленно, что дополнительно усложняет ситуацию.
Ранее профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил, что американские системы ПВО на Ближнем Востоке рискуют полностью потерять свои перехватчики из-за массированной атаки дронами, которую применяет Иран. По его словам, аналогичный метод использовали ВС России на Украине.