«Кошмар для Зеленского»: назван шаг США, который навредил Украине Мема счел кошмаром для Зеленского планы США перебросить ПВО на Ближний Восток

Переброска американских систем ПВО на Ближний Восток стала серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, без современных систем противовоздушной обороны вести эффективные боевые действия практически невозможно.

Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия, — заявил политик.

Мема отметил, что в ходе конфликта в Иране использовалась примерно четверть самых новых систем ПВО из американских запасов. Кроме того, политик подчеркнул, что производство этих систем в США идет слишком медленно, что дополнительно усложняет ситуацию.

Ранее профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил, что американские системы ПВО на Ближнем Востоке рискуют полностью потерять свои перехватчики из-за массированной атаки дронами, которую применяет Иран. По его словам, аналогичный метод использовали ВС России на Украине.