Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 18:05

«Себя изжил»: бывший премьер Украины предрек Зеленскому скорый конец

Экс-премьер Украины Азаров: Запад начал искать замену Зеленскому

Владимир Зеленский
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад уже ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, нынешний глава государства уже исчерпал себя и приносит западным структурам больше проблем, чем пользы.

Запад находится в процессе поиска замены Зеленскому, который себя изжил. Кроме негатива его фигура для западных структур и их дела не приносит пользу, — убежден Азаров.

Он отметил, что даже если западные страны намерены продолжать военный конфликт с Россией, им потребуется более серьезная и влиятельная фигура, способная эффективно продвигать их интересы. В связи с этим внимание все чаще обращается к главе офиса президента Украины Кириллу Буданову, резюмировал Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что страна платит за предоставленные Евросоюзом кредиты жизнями своих граждан. Киеву, по его словам, платят за то, что он ежемесячно «могилизирует» порядка 30–40 тыс. человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.

Прежде Азаров выразил скепсис по поводу того, что США могут ослабить внимание к Украине из-за Ирана, отметив, что у Белого дома достаточно ресурсов для делегирования задач по обоим направлениям. По мнению экс-премьера, истинная цель Вашингтона заключается исключительно в нанесении стратегического ущерба России.

Европа
Украина
Запад
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.