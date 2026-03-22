«Интересует только одно»: Азаров рассказал, чего на самом деле хотят США Азаров: США решили придерживаться стратегии ослабления России

Вашингтон продолжает курс на ослабление Москвы, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, об этом ясно говорят действия США в украинском конфликте.

Никакая Украина их, естественно, не интересует, а интересует только одно — нанесение стратегического ущерба России. То есть вывести ее и экономически, и политически, и в плане обороны, и в плане наступательных вооруженных сил из числа участников международных дел. Пусть сидит там на закоулках и занимается своими делами, — констатировал собеседник агентства.

Азаров также усомнился, что США забудут об Украине, потому что будут заняты Ираном. Сам президент США Дональд Трамп, отметил он, может и заинтересован сейчас Ближним Востоком, однако у него хватает советчиков, доверенных лиц и других специалистов для того, чтобы делегировать часть задач.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Москва выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США по-прежнему «колеблются». По мнению дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Как считает бывший премьер-министр Украины Азаров, заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России. По его словам, нельзя надеяться, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.