21 марта 2026 в 17:02

Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине

Лавров: Россия была готова к урегулированию по Украине еще на Аляске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США сейчас «колеблются», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью каналу ОТР. По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Когда наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем (причем мы к этому были готовы еще на Аляске, теперь они начинают «колебаться»), посмотрите еще, где можно сделать уступки, и потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы, — отметил Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давно наступил момент, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров. По его словам, по большей части речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском.

Также представитель Кремля сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

До этого Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров
Украина
США
Аляска
