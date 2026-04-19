Азаров раскрыл, как Украина расплачивается за кредиты ЕС

Украина платит за предоставленные ЕС кредиты жизнями своих граждан, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале. Киеву, по его словам, платят за то, что он ежемесячно «могилизирует» порядка 30–40 тыс. человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.

Какую цену платит Украина за все кредитные средства? Цена простая — киевский режим за эти деньги рассчитывается жизнями своих соотечественников. Вот это надо понимать! — написал он.

Ранее Азаров выразил скепсис по поводу того, что США могут ослабить внимание к Украине из-за Ирана, отметив, что у Белого дома достаточно ресурсов для делегирования задач по обоим направлениям. По мнению экс-премьера, истинная цель Вашингтона заключается исключительно в нанесении стратегического ущерба России.

До этого Азаров заявил, что заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России. По его словам, нельзя надеяться, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.