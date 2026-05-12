Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена

Президент России Владимир Путин поблагодарил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову за годы проделанной работы на посту. В ходе встречи с главой государства омбудсмен рассказала об итогах последних 10 лет, передает пресс-служба Кремля.

Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы, — вас и всех людей, которые с вами работают, рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов, — сказал президент.

Отмечается, что Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года. По закону, срок ее полномочий завершается в 2026 году, он не может быть продлен. Уполномоченный по правам человека назначается и освобождается от должности Госдумой.

Ранее Москалькова сообщила Путину, что Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9 тыс. бойцов Вооруженных сил РФ.

До этого Москалькова сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной. Также в конце апреля самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье.