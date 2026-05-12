ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса ВОЗ: признаков начала более масштабной вспышки хантавируса пока нет

На данный момент признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес нет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Однако, по его словам, которые приводит пресс-служба ВОЗ, в ближайшие недели число заболевших может увеличиться.

На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания. Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится, — пояснил Гебрейесус.

Ранее врач Андрей Осипов заявил, что в России вряд ли произойдет вспышка хантавируса, поскольку в стране работает эффективная система противодействия особо опасным инфекциям. По его мнению, вероятность крупной эпидемии во многом преувеличена.

До этого глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что были зафиксированы девять случаев заражения хантавирусом Андес в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. Среди заболевших зафиксировано три летальных исхода.