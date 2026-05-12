Генсек НАТО признал провал военной промышленности США и Европы Рютте: ни Европа, ни США не производят достаточно вооружений для своих нужд

Ни европейская, ни американская военная промышленность не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, которые приводит РИА Новости, оружейные заводы Альянса, несмотря на свою безусловную эффективность, выдают слишком мало готовой продукции.

Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции — ни в США, ни в Европе, — признал Рютте.

Он назвал это «общей проблемой» для обеих сторон Атлантики. Генсек подчеркнул, что союзникам необходимо наращивать обороты, и анонсировал обсуждение этого вопроса на июльском саммите НАТО в Анкаре.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что власти США планируют пересмотреть решение, объявленное бывшим президентом Джо Байденом, о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии. По его информации, речь идет в том числе о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковом оружии.