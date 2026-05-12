ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана

Израиль передал ОАЭ батареи ПВО «Железный купол» и направил специалистов для их обслуживания, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби. Усиление сил противовоздушной обороны совпало со слухами об обстрелах Ирана со стороны Эмиратов.
Израиль только что направил им [ОАЭ] батареи «Железный купол» и персонал для оказания содействия в их эксплуатации, — сказал Хакаби.
