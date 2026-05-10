10 мая 2026 в 13:00

Грузовой корабль оказался под ударом в территориальных водах Катара

БПЛА атаковал грузовое судно из Абу-Даби в территориальных водах Катара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неназванный беспилотник атаковал коммерческий грузовой корабль в территориальных водах Катара, сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети X. По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от порта Месаид. По предварительной информации, пострадавших нет.

Грузовое судно, следовавшее из Абу-Даби, подверглось атаке беспилотника в территориальных водах Катара к северо-востоку от порта Месаид. В результате на борту начался ограниченный пожар, — сказано в сообщении.

В результате атаки на борту судна вспыхнул пожар. Экипажу удалось его потушить и продолжить движение в порт Месаид. Правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося. В настоящее время «приняты необходимые меры и осуществляется координация с компетентными органами».

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал, что на сухогрузе у берегов Катара вспыхнул пожар после попадания снаряда. По данным ведомства, пламя удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших. Инцидент произошел в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, Катар.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
