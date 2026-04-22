Раскрыта судьба российского капитана задержанного в Швеции сухогруза

Посол Беляев: российского капитана задержанного в Швеции судна вернут на борт

Российский капитан сухогруза «Каффа» в скором времени вернется на судно, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. По словам дипломата, его освободила из-под стражи шведская прокуратура.

22 апреля капитан сухогруза «Каффа» освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств предъявленных ему шведскими властями обвинений. Ему будет предоставлена возможность в ближайшее время вернуться на судно, — отметил глава дипмиссии.

Шведские власти задержали сухогруз «Каффа» 6 марта. Судно следовало под флагом Гвинеи через балтийские проливы в территориальных водах Швеции. Из 11 членов экипажа 10 имеют российское гражданство. Капитан судна был взят под стражу — его подозревали в использовании поддельных документов.

Ранее стало известно, что сухогруз «Каффа» остается под запретом на плавание. Он будет действовать до исправления технических замечаний.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими военно-морскими силами связано с поддержкой Украины. При этом французский лидер обвинил задержанное судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.