Посол рассказал, что сейчас происходит с задержанным сухогрузом «Каффа» Посол Беляев: сухогруз «Каффа» остается под запретом на плавание

Сухогруз «Каффа» остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он напомнил, что судно было задержано в марте шведскими властями.

Сухогруз «Каффа» шел под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. При этом известно, что из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими военно-морскими силами связано с поддержкой Украины. При этом французский лидер обвинил задержанное судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.