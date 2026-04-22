Посол рассказал, что сейчас происходит с задержанным сухогрузом «Каффа»

Сухогруз «Каффа» остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он напомнил, что судно было задержано в марте шведскими властями.
Сухогруз «Каффа» шел под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. При этом известно, что из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими военно-морскими силами связано с поддержкой Украины. При этом французский лидер обвинил задержанное судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.
В пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что информации о возможном нахождении россиян в составе экипажа нефтяного танкера Deyna не поступало. Речь идет о судне под флагом Мозамбика, которое следовало из России. Морская префектура по Средиземному морю утверждает, что причиной задержания стала якобы проверка использования флага вышеуказанного государства. Операцию провели при содействии Великобритании.