Воевавшего на стороне ВСУ шведа приговорили к 17 годам строгого режима Суд в ДНР заочно приговорил шведского наемника Дальгрена к 17 годам заключения

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 31-летнего наемника из Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Его признали виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 359 УК РФ (обучение наемника и участие наемника в вооруженном конфликте).

Дальгрен объявлен в международный розыск и заочно арестован. По данным следствия, в июле 2023 года он прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион. Получив оружие и боеприпасы, он отправился в зону боевых действий, где воевал на стороне ВСУ до октября 2025 года. Кроме того, он обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя. Полученное им вознаграждение превысило 2,4 млн рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил бывшего премьер-министра Грузии Георгия Барамидзе, воевавшего на стороне ВСУ, к 6,5 года колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).