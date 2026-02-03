В ДНР осудили воевавшего на стороне ВСУ экс-премьера Грузии Суд в ДНР заочно приговорил экс-премьера Грузии Барамидзе к 6,5 годам заключения

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил бывшего премьер-министра Грузии Георгия Барамидзе, воевавшего на стороне ВСУ, к 6,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Барамидзе к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в феврале 2022 года Барамидзе прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в «Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). После прохождения военной подготовки он до апреля 2022 года участвовал в боях против ВС России. Полученное им вознаграждение, как утверждается, превысило 238 тыс. рублей.

В настоящее время Барамидзе объявлен в международный розыск. В 2000-х годах он занимал в Грузии посты министра обороны, министра внутренних дел, министра по евроатлантической интеграции и вице-премьера.

Ранее сообщалось, что группа аргентинских наемников планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». В одной из соцсетей перуанский вербовщик связался с человеком, координирующим формирование группы аргентинцев.