День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 02:48

Тысячи украинцев готовы сменить европейский быт на российский

Овечко: тысячи переехавших после 2022 года в Европу украинцев хотят жить в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские граждане, которые после 2022 года оказались в странах Европы, проявляют заинтересованность в переезде в Российскую Федерацию, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко. Он отметил, что потенциальных переселенцев — десятки тысяч.

Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован, — указал дипломат, комментируя соответствующий вопрос.

По его оценке, интерес украинцев к переезду в Россию остается весьма стабильным на протяжении длительного времени. При этом, подчеркнул Овечко, все граждане Украины, прибывающие на российскую территорию, проходят особую процедуру проверки, которая включает в себя комплекс мер для обеспечения безопасности.

Каких-либо деталей о том, сколько человек уже воспользовались такой возможностью, представитель МИД не привел. В ведомстве также не уточнили, из каких именно европейских стран поступает наибольшее количество запросов от желающих переехать.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, проживающие на территории Польши, больше не смогут получить пособия на детей в размере 800 злотых (14,8 тыс. рублей). Речь идет о категории иностранцев, которые официально не трудоустроены. В общей сложности решение затронет около 150 тыс. детей с Украины.

Европа
Украина
МИД РФ
переезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
SHOT: минимум 17 взрывов прогремело в районе Анапы
Тысячи украинцев готовы сменить европейский быт на российский
Экс-замглавы Минприроды РФ объявлен в розыск
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет
Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»
Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса
Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику
Каждый пятый с энцефалитом: как спастись от клещей. Полный ликбез от врача
«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте
Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.