Тысячи украинцев готовы сменить европейский быт на российский Овечко: тысячи переехавших после 2022 года в Европу украинцев хотят жить в РФ

Украинские граждане, которые после 2022 года оказались в странах Европы, проявляют заинтересованность в переезде в Российскую Федерацию, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко. Он отметил, что потенциальных переселенцев — десятки тысяч.

Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован, — указал дипломат, комментируя соответствующий вопрос.

По его оценке, интерес украинцев к переезду в Россию остается весьма стабильным на протяжении длительного времени. При этом, подчеркнул Овечко, все граждане Украины, прибывающие на российскую территорию, проходят особую процедуру проверки, которая включает в себя комплекс мер для обеспечения безопасности.

Каких-либо деталей о том, сколько человек уже воспользовались такой возможностью, представитель МИД не привел. В ведомстве также не уточнили, из каких именно европейских стран поступает наибольшее количество запросов от желающих переехать.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, проживающие на территории Польши, больше не смогут получить пособия на детей в размере 800 злотых (14,8 тыс. рублей). Речь идет о категории иностранцев, которые официально не трудоустроены. В общей сложности решение затронет около 150 тыс. детей с Украины.