День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 01:13

Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры

Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления диалога по урегулированию

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран не вернется к диалогу с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не выполнит пять предварительных требований Тегерана. Совокупность этих условий, как сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, призвана создать минимальный уровень доверия между сторонами.

В список требований вошли: полное прекращение военных действий на всех фронтах (особенно в Ливане), снятие антииранских санкций, возврат замороженных иранских активов, компенсация ущерба, нанесенного войной, и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Источник также указал, что Тегеран уведомил пакистанских посредников о том, что сохранение военно-морской блокады в Аравийском море и Оманском заливе после установления перемирия лишь усиливает недоверие к переговорному процессу.

Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, а 21 апреля — о его продлении. Однако Тегеран не признает односторонние решения Вашингтона. Переговоры в Исламабаде 11 апреля завершились безрезультатно.

Ранее сообщалось, что расходы Соединенных Штатов на операцию против Ирана приблизились к $29 млрд (2,1 трлн рублей). Обновленная оценка учитывает затраты на ремонт техники, замену оборудования и переброску военнослужащих на Ближний Восток.

Мир
Иран
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет
Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»
Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса
Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику
Каждый пятый с энцефалитом: как спастись от клещей. Полный ликбез от врача
«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте
Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово
Возрастных пассажиров бизнес-класса задержали за секс в самолете
«Как капитан корабля»: в РФПИ озвучили, почему Стармер не уходит в отставку
Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова
Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область
Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области
Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.