Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления диалога по урегулированию

Иран не вернется к диалогу с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не выполнит пять предварительных требований Тегерана. Совокупность этих условий, как сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, призвана создать минимальный уровень доверия между сторонами.

В список требований вошли: полное прекращение военных действий на всех фронтах (особенно в Ливане), снятие антииранских санкций, возврат замороженных иранских активов, компенсация ущерба, нанесенного войной, и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Источник также указал, что Тегеран уведомил пакистанских посредников о том, что сохранение военно-морской блокады в Аравийском море и Оманском заливе после установления перемирия лишь усиливает недоверие к переговорному процессу.

Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, а 21 апреля — о его продлении. Однако Тегеран не признает односторонние решения Вашингтона. Переговоры в Исламабаде 11 апреля завершились безрезультатно.

Ранее сообщалось, что расходы Соединенных Штатов на операцию против Ирана приблизились к $29 млрд (2,1 трлн рублей). Обновленная оценка учитывает затраты на ремонт техники, замену оборудования и переброску военнослужащих на Ближний Восток.