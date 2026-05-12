Нейропсихолог и нутрициолог: новые врачи могут появиться в поликлиниках РФ

В российских поликлиниках с сентября могут появиться новые врачи. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава об обновлении перечня медицинских специальностей. Среди новых должностей — нейропсихологи, нутрициологи, специалисты по здоровому долголетию и другие. Также предлагается упразднить несколько специальностей, в частности, участкового врача-педиатра и подросткового терапевта. Подробнее о нововведениях — в материале NEWS.ru.

Какие медицинские профессии вошли в новый список Минздрава

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа о масштабном обновлении номенклатуры медицинских специальностей с 1 сентября. Документ предполагает добавление более 10 новых направлений и исключение ряда должностей, признанных устаревшими.

Согласно проекту, в перечень могут войти медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также вводятся должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Одновременно предлагается исключить такие позиции, как врач-диабетолог, офтальмолог-протезист, педиатр городской, психиатр подростковый, сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, а также зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог. Их функции перераспределят в рамках более широких специальностей, а уже работающие специалисты смогут продолжить свою деятельность.

Что означают нововведения Минздрава для пациентов

Инициатива Минздрава приведет к появлению узких специалистов нового профиля в поликлиниках и реабилитационных центрах, а не только в федеральных клиниках, пояснила в беседе с NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова.

«Так, медицинский эмбриолог — это ключевая фигура в программах ЭКО: он не просто лечит, а буквально „выращивает“ эмбрионы в лаборатории, оценивает качество половых клеток и проводит микрохирургические манипуляции. Официальное признание этой специальности значительно повысит доступность и качество высокотехнологичной помощи парам с бесплодием», — рассказала врач.

Она добавила, что нейропсихолог — специалист, который помогает восстановить память, речь, внимание и мышление после инсультов, черепно-мозговых травм и при нейродегенеративных заболеваниях. Такую помощь часто оказывали в частном порядке, а теперь она станет частью стандартной государственной реабилитации, подчеркнула эксперт.

«Что касается эргореабилитации, или эрготерапии, то это, по сути, возвращение человека к привычной жизни. Специалист по эргореабилитации учит пациента заново одеваться, готовить еду, пользоваться столовыми приборами и другими бытовыми предметами, помогая ему стать максимально независимым от посторонней помощи», — уточнила Павлова.

По мнению специалиста, главная цель нововведений — сделать медпомощь не просто лечебной, а человекоориентированной, возвращающей качество жизни.

Интеграция нутрициологов в поликлиники решит большое количество задач: разгрузит врачей смежных специальностей — эндокринологов и гастроэнтерологов, отметила в беседе с NEWS.ru диетолог, нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

«Главная проблема в том, что прием слишком короткий — 12 минут, и, на мой взгляд, этого времени очень мало для качественной коррекции питания, потому что важно провести диагностику, изучить дневники питания, анализы, анамнез. Мало просто написать пациенту: „Ешьте гречку“, — нужно объяснить все процессы, чтобы человек понимал, что именно он делал. Кроме того, часто люди приходят с расстройством пищевого поведения, а это требует еще более углубленной работы», — пояснила специалист.

По ее словам, запрос на нутрициологов в государственных медучреждениях существует. Писарева напомнила, что, по данным Росстата, каждый второй взрослый россиянин имеет лишний вес. При этом на одного диетолога приходится 440 тысяч человек, указала она.

Кроме того, Писарева отметила, что есть нутрициологи с медицинским образованием и без него. По ее мнению, проблема заключается в отсутствии работающего профстандарта для этих специалистов.

«На мой взгляд, это нужно, естественно, разграничивать: какой специалист чем имеет право заниматься. У нутрициолога с медицинским образованием спектр более углубленный: он может заниматься и анализами, и пациентами с диагнозами, а специалисты, которые не имеют медицинского образования, должны заниматься коррекцией питания и работать в связке с врачом. На данный момент у нас такой практики официально нет», — пояснила она.

Кто заменит на посту детских и подростковых врачей

Список новых специальностей разработан с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, из перечня исключают устаревшие формулировки и названия специальностей медработников. При этом парламентарий заверил, что детские врачи останутся в государственных учреждениях и продолжат оказывать квалифицированную помощь как в поликлиниках, так и на дому.

«Районный врач-педиатр будет просто педиатром — он будет выполнять все предписанные ему функции и приезжать к заболевшим детям. Что касается подросткового терапевта: если речь идет о детях до 18 лет, их будет лечить педиатр. В принципе, так и было. Просто существовала отдельно выделенная специальность, которая сейчас утратила актуальность», — пояснил Леонов.

Он добавил, что развитие медицины и технологий диктует появление новых направлений деятельности врачей, таких как нейропсихология, медицинская психология и другие.

«В этом отношении здравоохранение движется по пути развития, и появляются новые специальности», — резюмировал депутат.

