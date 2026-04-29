Минздрав обнародовал динамику распространения ВИЧ-инфекции в России Минздрав: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за десять лет сократилась вдвое

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за десять лет сократилась вдвое, тем самым достигнув исторического минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. По данным ведомства, динамика продолжает снижаться благодаря увеличению охвата населения тестированием.

С 2016 года, с момента запуска первой итерации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации сократился вдвое, достигнув исторического минимума, — говорится в сообщении.

Минздрав связал снижение показателя с расширением тестирования — так, в 2025 году обследование прошли почти 40% россиян. По данным ведомства, число новых зарегистрированных случаев в прошлом году составило 43 тыс., что на 11% меньше, чем в 2024-м. Охват антиретровирусной терапией достиг 91,8%, превысив целевой показатель.

Ранее министерство утвердило новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. В них установлены сроки выдачи результатов и обновлены требования к подготовке медицинских работников.