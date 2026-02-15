Зимняя Олимпиада — 2026
В России планируют ввести новые врачебные должности

Минздрав планирует расширить перечень должностей медицинских работников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 сентября Минздрав России планирует обновить перечень должностей медработников и фармацевтов, добавив в него новые специальности, рассказал врач-терапевт Дмитрий Демидик. По его словам, нутрициология станет специальностью среднего медицинского персонала, передает РИА Новости. В список также включат новую позицию — врача по медицине здорового долголетия.

Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала, — поделился Демидик.

Эксперт подчеркнул, что ряд профессий будет исключен из реестра, поскольку они изжили себя и не соответствуют актуальным стандартам. Их обязанности будут переданы более универсальным и комплексным направлениям.

Таким образом, С 1 сентября прекратится набор на вакансии врача-диабетолога, врача-клинического миколога, врача-офтальмолога-протезиста, врача-педиатра (городского или районного), врача-психиатра подросткового, врача-психиатра-нарколога участкового, врача-сексолога, врача-сурдолога-протезиста, врача-терапевта подросткового, зоолога, энтомолога и фельдшера-нарколога. Те, кто был нанят на эти должности до установленного момента, смогут продолжать работать.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить за классными руководителями статус наставников и освободить их от проведения уроков. Депутат подчеркнул, что классные руководители должны больше внимания уделять психологическому состоянию учеников и организации воспитательного процесса.

