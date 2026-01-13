Должность классного руководителя могут преобразовать в России Депутат Чернышов предложил закрепить за классным руководителем статус наставника

За классными руководителями в школах нужно закрепить статус наставников, их также следует освободить от проведения уроков, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову, передает РИА Новости.

Предлагается закрепить за классными руководителями статус наставника и освободить их от предметной учебной нагрузки, — говорится в документе.

Депутат отметил, что классные руководители должны больше заниматься мониторингом психологического состояния учеников, организовывать воспитательный процесс при помощи классных часов и тематических мероприятий. Чернышов считает, что такие изменения будут способствовать усилению безопасности в школах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам принять меры для улучшения ситуации с продленкой для младшеклассников. Соответствующая задача вошла в перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил наделить учителей статусом неприкосновенности. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, поскольку именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации.