Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:01

Должность классного руководителя могут преобразовать в России

Депутат Чернышов предложил закрепить за классным руководителем статус наставника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

За классными руководителями в школах нужно закрепить статус наставников, их также следует освободить от проведения уроков, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову, передает РИА Новости.

Предлагается закрепить за классными руководителями статус наставника и освободить их от предметной учебной нагрузки, — говорится в документе.

Депутат отметил, что классные руководители должны больше заниматься мониторингом психологического состояния учеников, организовывать воспитательный процесс при помощи классных часов и тематических мероприятий. Чернышов считает, что такие изменения будут способствовать усилению безопасности в школах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам принять меры для улучшения ситуации с продленкой для младшеклассников. Соответствующая задача вошла в перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил наделить учителей статусом неприкосновенности. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, поскольку именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации.

Россия
Госдума
депутаты
школы
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лыжницу и ее собаку унесло лавиной на высоте 2400 метров
В ФСБ сообщили о задержании подростка по делу о госизмене в Мариуполе
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых с приходом весны
Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию
В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа
Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.