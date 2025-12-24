В Госдуме предложили наделить учителей статусом неприкосновенности

Российских педагогов следует наделить статусом неприкосновенности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, поскольку именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации.

Учитель должен обладать неприкосновенностью по аналогии с депутатами Госдумы. В этой части педагоги должны быть освобождены от какой-либо ответственности, каких-либо подозрений и обвинения во взяточничестве и прочем. Учителя должны иметь максимально высокий социальный статус, поскольку они воспитывают наших детей и, по сути, формируют наше будущее. Давайте оставим учителей в покое и прекратим кошмарить тех, кто по факту каждый день совершает подвиг. Конечно, ни о каких ограничениях [стоимости подарка для педагогов] в три тысячи рублей говорить даже не стоит, — высказался Новичков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что уровень зарплаты учителей в России должен составлять не менее 200 тыс. рублей в месяц. По его словам, это позволит работникам образовательных учреждений обеспечить свои основные нужды.