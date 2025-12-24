Новый год-2026
24 декабря 2025 в 09:00

В Госдуме предложили наделить учителей статусом неприкосновенности

Депутат Новичков предложил наделить учителей статусом неприкосновенности

Учительница и ученики перед началом урока в школе Учительница и ученики перед началом урока в школе Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российских педагогов следует наделить статусом неприкосновенности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, поскольку именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации.

Учитель должен обладать неприкосновенностью по аналогии с депутатами Госдумы. В этой части педагоги должны быть освобождены от какой-либо ответственности, каких-либо подозрений и обвинения во взяточничестве и прочем. Учителя должны иметь максимально высокий социальный статус, поскольку они воспитывают наших детей и, по сути, формируют наше будущее. Давайте оставим учителей в покое и прекратим кошмарить тех, кто по факту каждый день совершает подвиг. Конечно, ни о каких ограничениях [стоимости подарка для педагогов] в три тысячи рублей говорить даже не стоит, — высказался Новичков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что уровень зарплаты учителей в России должен составлять не менее 200 тыс. рублей в месяц. По его словам, это позволит работникам образовательных учреждений обеспечить свои основные нужды.

