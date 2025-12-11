В Госдуме ответили, какой должна быть минимальная зарплата учителей

Зарплата учителей в России должна быть не менее 200 тысяч рублей в месяц, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его словам, это даст возможность работникам образовательных учреждений удовлетворять базовые потребности.

Я считаю, что минимальная зарплата, которую сегодня должен получать учитель, — 200 тысяч рублей. Эта сумма не для выживания, а для жизни, чтобы у человека была возможность отложить детям на квартиру, себе на старость, отложить на лечение, дорогие операции, лекарства, чтобы были средства для того, чтобы человек мог отдохнуть. А вот на зарплату, которую получают сейчас учителя, а именно 16 тысяч рублей, даже выжить невозможно. Причем выживать нужно не год-два, а 35 лет, — высказался Арефьев.

Ранее Министерство просвещения России сообщило, что абитуриенты, поступающие в колледжи, отдают предпочтение медицинским, техническим, рабочим и педагогическим специальностям. Самыми популярными направлениями стали «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование».