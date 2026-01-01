Один российский аэропорт прекратил свою работу Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов введены ограничительные меры, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары. Кроме того, аналогичные меры приняли в аэропорту Краснодара. Как уточнил Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи о «самолете-призраке» с пассажирами в Стамбуле. Как отметили представители компании, рейс в Екатеринбург действительно перенесли на сутки из-за плохой погоды, однако все пассажиры получили необходимую помощь и услуги.