Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 23:27

Один российский аэропорт прекратил свою работу

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов введены ограничительные меры, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары. Кроме того, аналогичные меры приняли в аэропорту Краснодара. Как уточнил Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи о «самолете-призраке» с пассажирами в Стамбуле. Как отметили представители компании, рейс в Екатеринбург действительно перенесли на сутки из-за плохой погоды, однако все пассажиры получили необходимую помощь и услуги.

аэропорты
ограничения
Росавиация
Саратов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Над российским регионом сбили 14 БПЛА
Новогодние каникулы в городе: план идеального отдыха для семьи
Приметы 2 января — Игнатьев день: не покупайте обувь ни в коем случае!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года
Помощь Ефремова, брошенный сын, кома: трагедия актрисы Евгении Ханаевой
В Польше пообещали завоевать Балтийское море в 2026 году
Над Россией сбили 201 украинский дрон
Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах атаки в Хорлах
«Мрачный цинизм»: на Западе высказались о переговорах по Украине
Один российский аэропорт прекратил свою работу
Две женщины упали под Новый год с большой высоты в Москве
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации
Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российская армия ликвидировала командира батальона теробороны ВСУ
Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию
Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах
Раскрыты страшные последствия протестов в Иране
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.